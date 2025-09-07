Уже сьогодні, 7 вересня, о 21:00, в фіналі US Open-2025 зустрінуться Яннік Сіннер та Карлос Алькарас. Цей поєдинок стане історичним, адже це вперше, коли двоє тенісистів розігруватимуть титул одиночного розряду на трьох мейджорах в одному сезоні, повідомляє Opta.

"Це дуже особливий день і знову дивовижний фінал. Побачимо, що буде далі. Я відчуваю, що наше суперництво почалося тут, зігравши дивовижний матч. Зараз ми два різних гравці, з різною впевненістю. Ми багато грали один з одним, дуже добре знаємо один одного.

Я люблю ці виклики. Алькарас – той, хто підштовхував мене до межі можливостей, що чудово, бо тоді ти маєш найкращий зворотний зв'язок, який тільки можеш отримати як гравець. Останнім часом ми досить часто зустрічалися один з одним, тому все трохи змінюється", – наводить слова Сіннера Суспільне.

"Для мене це чудово. Це те, над чим я працюю: над стабільністю в матчах та у турнірах впродовж року, щоб у матчі не було злетів і падінь, щоб той рівень, з яким починаю гру, я зміг підтримати до його завершення.

"Думаю, що мені вдається робити це на турнірі, чим я дуже пишаюся. Мабуть, я просто дорослішаю, набагато краще пізнаю себе, що мені потрібно на корті та поза ним. Те, що я роблю поза кортом, думаю, дуже допомагає грати у свій найкращий теніс. Гадаю, що стаю кращим", – відповів на це Алькарас.

