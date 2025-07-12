Перший номер світового рейтингу Сіннер і друга ракетка планети Алькарас головний приз Вімблдонського турніру розіграють у неділю, 13 червня. Уперше в історії два найкращі тенісисти планети (рейтинг АТР публікують із 1973 року) зустрінуться у фіналі турніру серії Grand Slam утретє поспіль в одному сезоні, інформує Opta.

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Сіннер і Алькарас, будучи лідерами рейтингу, як і зараз, 2025 року вже зустрічалися у фіналі Ролан Гаррос. Його переможцем став Алькарас. Раніше ж у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії зустрічалися Сіннер і Александр Звєрєв із Німеччини, який на той момент був другим номером світового реєстру (зустріч у трьох сетах виграв італієць).

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Вімблдону є Карлос Алькарас.

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