Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/8 фіналу

Бен Шелтон (США, ATP №10) – Лоренці Сонего (Італія, ATP №47) – 3:1 (3:6; 6:1; 7:6 (7:1 на тб); 7:5)

Яннік Сіннер (Італія, ATP №1) – Григор Дімітров (Болгарія, ATP №21) – перемога Сіннера через відмову суперника (3:6; 5:7; 2:2 – зупинено)

Бен Шелтон підтвердив статус нічного жахіття для Лоренці Сонего. Тенісисти втретє зустрічалися у 2025 році – всі матчі на мейджорах. Раніше Шелтон вибив Сонего з Australian Open та Ролан Гаррос, а тепер зупинив і на Вімблдоні. Початок зустрічі для італійця був оптимістичним – Шелтон вперше віддав сет на цьому турнірі. Втім, наступні три партії були за 22-річним американцем, який крокує далі.

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Стадію 1/8 фіналу у чоловіків закривали Сіннер та Дімітров. Перша ракетка світу був величезним фаворитом, але після двох сетів "горів" з рахунком 0:2! У третій партії розгорнулась справжня драма. Дімітров ефектним ейсом зрівняв рахунок за геймами (2:2), однак відразу схопився за грудний м'яз, який, вочевидь, травмував раніше. Попри всі зусилля лікарів 34-річний болгарин не зміг продовжити одну з найкращих ігор у своєму житті і зі сльозами на очах попрощався з трибунами. Сіннер явно був не радий такому виходу у чвертьфінал...

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Повний список пар 1/4 фіналу Вімблдону в чоловічому розряді:

Тейлор Фріц – Карен Хачанов

Кемерон Норрі – Карлос Алькарас

Яннік Сіннер – Бен Шелтон

Флавіо Коболлі – Новак Джоковіч