Цьогорічний Мастерс у Канаді відбудеться без головних імен чоловічого тенісу.

За кілька днів до старту турніру в Торонто почалися масові зняття учасників. Яннік Сіннер (ATP №1), Карлас Алькарас (2), Джек Дрейпер (5) і Новак Джоковіч (6) пропустять престижний тисячник, інформує прес-служба ATP.

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Більшість посилаються на мікротравми або прямо говорять про бажання відпочити. Зірок не переконав навіть серйозний приз переможцю – 1000 рейтингових очок та понад мільйон доларів винагороди.

Додамо, що основна сітка канадського Мастерса буде тривати з 6 по 12 серпня. Чоловіки гратимуть в Торонто, а жінки в Монреалі (міста "міняються" щороку).

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