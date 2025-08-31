Перша ракетка світу Яннік Сіннер у непростому матчі переграв Дениса Шаповалова в рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/16 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, ATP № 1) – Денис Шаповалов (Канада, ATP № 29) – 3:1 (5:7, 6:4, 6:3, 6:3)

Костюк вперше в кар'єрі пробилась в 1/8 фіналу US Open, оформивши камбек проти французької тенісистки

Денис Шаповалов, син українки Теси Шаповалової, здивував Янніка Сіннера в матчі 1/16 фіналу US Open.

Представник Канади змусив попітніти першу ракетку світу, давши серйозний бій італійцю. Шаповалов несподівано виграв перший сет з рахунком 7:5. В другій партії Денис вів 3:0, але поступився. Сіннер зумів виграти й два наступні сети, проте йому було геть не просто, враховуючи нещодавні проблеми зі здоров'ям, які змусили Янніка знятися з фіналу в Цинциннаті.

Матч Сіннера і Шаповалова тривав 3 години 14 хвилин.

У наступному раунді US Open на італійця чекає 24-та ракетка світу з Казахстану – Александр Бублік.

Свьонтек перемогла росіянку і вийшла в 1/16 фіналу US Open-2025 – ВІДЕО