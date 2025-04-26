Елайджа Арінас, син колишньої зірки НБА Гілберта Арінаса, виведений з медикаментозної коми, повідомляє The Athletic.

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Нагадаємо, у четвер, 24 квітня, Елайджа Арінас на Tesla Cybertruck потрапив до аварії, зіткнувшись з пожежним гідрантом та деревом. Автомобіль одразу ж загорівся. Арінаса госпіталізували й ввели в стан штучної коми.

За інформацією джерела, 18-річний баскетболіст залишається інтубованим, але демонструє "значні ознаки прогресу за останні 24 години". Він може розплющити очі й писати. Зазначається, що однією з перших речей, яку зробив Арінас-молодший після виходу з коми, було написання записки з питанням, чи не постраждав хтось ще в аварії. За даними поліції, він був єдиною жертвою ДТП.

До слова, Аліджа – син відомого баскетболіста Гілберта Аренаса, який виступав за Голден-Стейт, Вашингтон, Орландо та Мемфіс. Сам Аліджда виступає за університет Південної Каліфорнії й вважається дуже перспективним гравцем.