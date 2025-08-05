Вершниця зі Швейцарії Сібілл Фогт була дискваліфікована від змагань через виявлений кокаїн у її організмі.

Сібілл Фогт була дискваліфікована на пів року, оскільки в її організмі був виявлений кокаїн, повідомляє 20min.ch. Проба "B" також виявилась позитивною. Сама спортсменка пояснила, що позитивний результат тесту став нібито наслідком статевого акту, який був з особою, яка вживала кокаїн. Допінг-тест був проведений вже наступного дня.

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Фогт при цьому не відкидає власну вину – необережність під час сексу з особою, яка вживає заборонені речовини. Зізнання швейцарки ніяк не вплинуло на обвинувальний вирок.

"Аналіз біологічного зразка виявив наявність речовини, класифікованої як наркотична, та її метаболітів. Це не заперечується та пояснюється жокеєм міркуваннями свого приватного життя. Вершниці, про яку йде мова, заборонено брати участь у перегонах протягом шести місяців", – йдеться у рішенні.

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