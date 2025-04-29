Шумахер розніс команду Ред Булла і знайшов причину провалів – все через відхід зіркового спеціаліста
Екс-пілот Формули-1 Ральф Шумахер виступив із критикою Ред Булла після останніх виступів команди
Відхід легендарного технічного директора Ред Булла Едріана Ньюї став справжнім ударом для команди, вважає Ральф Шумахер.
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Таку думку колишній пілот Формули-1 озвучив в інтерв'ю GP Blog.
"На мій погляд, П’єр Ваше – це просто не Едріан Ньюї. І тому Ред Буллу буде складно виправити ситуацію. Хорнер побудував цю команду разом із доктором Марко. Він відповідав за ситуацію і не повинен був допустити відхід Ньюї. Коли вважаєш, що все працює саме по собі, а тобі більше не потрібні ключові фігури, саме тоді всі проблеми й починаються. Я думаю, що Хорнер перегнув із власними амбіціями – і тепер потрапив у пастку", – заявив Шумахер.
Нагадаємо, що під час Гран-прі Саудівської Аравії Ред Булл постійно стикався з проблемами під час гонок. Про проблеми з машиною активно повідомляв зірковий пілот команди Макс Ферстаппен. Також в колективі "биків" була помітна напружена атмосфера, а Ферстаппен навіть почав задумуватись про зміну команди на тлі результатів.
Зокрема через ці всі негаразди Ред Булл не зміг фінішувати першим на Гран-прі. Ферстаппен, попри всі свої старання, прийшов другим після Оскара Піастрі з Макларена.
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