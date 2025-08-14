Шумахер розніс Хемілтона через критику Феррарі: "Машина підходить Леклеру, а йому – ні"
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер незадоволений поведінкою Льюїса Хемілтона після переходу до Феррарі.
"Я ще до початку сезону казав, що у Хемілтона і Феррарі може все піти не так. Наразі я бачу від Хемілтона багато драми.
Льюїс критикував команду фахівців Феррарі, сперечався щодо машини, але це все нікому не потрібно.
Болід підходить Шарлю Леклеру, а Хемілтону – ні. Можливо, він занадто старий, щоб адаптуватися. Або він просто не може впоратися. Але я не думаю, що він здасться протягом сезону", – цитує RacingNews365 Ральфа Шумахера, брата легендарного Міхаеля Шумахера.
