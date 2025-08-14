"Я ще до початку сезону казав, що у Хемілтона і Феррарі може все піти не так. Наразі я бачу від Хемілтона багато драми.

Льюїс критикував команду фахівців Феррарі, сперечався щодо машини, але це все нікому не потрібно.

Болід підходить Шарлю Леклеру, а Хемілтону – ні. Можливо, він занадто старий, щоб адаптуватися. Або він просто не може впоратися. Але я не думаю, що він здасться протягом сезону", – цитує RacingNews365 Ральфа Шумахера, брата легендарного Міхаеля Шумахера.

