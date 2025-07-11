Шумахер пролив світло на майбутнє Ферстаппена у Ред Булл: "Він більше не може врятувати команду"
Брат легендарного Міхаеля Шумахера, Ральф, поділився думкою про долю Макса Ферстаппена в стані "биків".
"Це дуже просто. Якщо він залишиться, то це буде не лише на 2026 рік. В такому випадку Макс буде в команді ще надовго. Інакше він оголосить про відхід з команди вже цього року. Думаю, що це оголошення буде після літніх канікул.
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Всім цілком зрозуміло, чого хоче Макс. Мерседес незабаром запускає нову машину в категорії, тож... Наразі мені здається, що шанси на те, що він залишиться, не надто високі.
Гадаю, після гонки у Великій Британії до Ферстаппена дійшло, що навіть він більше не може врятувати команду. Це дійсно вплинуло на нього. Після Сільверстоуна це було очевидно для мене. І як тільки ти відчуваєш, що вже не врятувати сезон, від цього вже дуже важко оговтатися", – цитує Ральфа Шумахера Motorsport.
Додамо, що після звільнення Хорнера, з яким у Ферстаппена були погані стосунки, в Ред Буллі тепер сподіваються, що Макс залишиться в команді.
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