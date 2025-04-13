Міхаель Шумахер приєднався до благородної ініціативи ще однієї легенди перегонів 1960-70-х років – Джекі Стюарта.

Стюарт на своєму шоломі вирішив зібрати підписи усіх чемпіонів Формули 1, які дожили до наших днів. Ексклюзивний лот з фірмовою тартановою стрічкою шотландця покажуть на гран-прі Бахрейну, а потім продадуть на аукціоні, інформує Daily Mail.

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Виручені кошти передадуть на підтримку програми "Race Against Dementia" ("Гонка проти деменції") – дослідження аналізу крові, розроблене Кембриджським університетом. Очікується, що воно дозволить виявити ознаки лобово-скроневої деменції за десятиліття до її розвитку. Саме ця хвороба спіткала дружину Стюарта – Хелен, з якою він у шлюбі 53 роки. "Днями вона вперше навіть не впізнала мене. Хелен в іншому світі", – зі сумом констатував триразовий чемпіон Формули 1.

Свій підпис на шоломі залишив і Міхаель Шумахер. Німець, який понад 11 років перебуває у комі, "зробив це з допомогою дружини Корінни". Нагадаємо, "Червоний барон" не з'являвся на публіці з грудня 2013-го, коли отримав серйозну травму мозку внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті Мерібель у французьких Альпах.