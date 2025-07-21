Бостон та Атланта зустрілися у черговому поєдинку Літньої ліги Національної баскетбольної асоціації. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Літня ліга НБА

Бостон – Атланта – 101:80 (27:20, 21:19, 23:11, 30:30)

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Бостон видав впевнену гру проти Атланти та здобув переконливу перемогу з перевагою у 21 пункт. Лише у завершальній чверті поєдинку сили команд виявилися рівними – до цього три частини матчу Селтікс домінували на паркеті.

Українець Максим Шульга відіграв у матчі 14 хвилин 38 секунд. Він приніс Бостону три очки (0/3 двоочкові, 1/2 триочкові), здійснив одна підбирання та два асисти, зробив два перехоплення та один блок-шот. Максим провів зустріч без фолів та втрат м’яча, його рейтинг ефективності склав "-1".

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