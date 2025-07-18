Бостон Селтікс зустрівся з Лос-Анджелес Лейкерс у матчі Літньої ліги НБА, а Портленд Трейл Блейзерс провів поєдинок проти Х’юстон Рокетс. Результати та звіт – читайте у цій новині "Футбол 24+".

Літня ліга НБА, груповий турнір

Лейкерс – Бостон – 78:87 (26:21, 9:19, 20:25, 23:22)

Портленд – Х’юстон – 102:83 (21:16, 25:24, 21:25, 35:18)

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"Кельти" розпочали гру невпевнено — Лейкерс виграли першу чверть. Втім, баскетболісти Бостона "мінус 5" зуміли оперативно перевтілити у "плюс 5" до великої перерви — 40:35.

Далі бостонці мало не втратили перевагу, але швидко повернули собі ініціативу та почали поступово нарощувати домінування. Під час завершальної чверті матчу перевага Селтікс сягала 15 очок, а фінальна сирена зафіксувала їхню перевагу у дев’ять пунктів – 87:78.

Українець Максим Шульга провів на майданчику у складі переможців 22 хвилини 34 секунди. Він приніс команді 4 очки, зробив три підбирання та чотири передачі.

Портленд з Дмитром Скапінцевим здобув комфортну перемогу над Х’юстоном з перевагою у 19 очок (102:83), домінуючи майже всю зустріч.

Українець приніс Трейл Блейзерс п’ять очок, зробив чотири підбирання, а на майданчику провів 13 хвилин 25 секунд.

Бостон з Шульгою посів у підсумковій таблиці Літньої ліги НБА дев’яту позицію, Портленд зі Скапінцевим фінішував сьомим. Обидві команди не потрапило до першої четвірки, яка буду грати у плей-офф.

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