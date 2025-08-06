Шульга отримав бан від ФІБА – відомо, чи вплине це на виступи українця в НБА
11:19 - Читати іншою мовою
Український баскетболіст Максим Шульга зіткнувся із трансферними санкціями.
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила список баскетболістів, на яких накладено трансферний бан. Туди потрапив і Максим Шульга.
Шульга догрався в Бостон Селтікс – клуб переглянув контракт з українцем
Український баскетболіст лише нещодавно перейшов у Бостон Селтікс. Причини такого рішення ФІБА поки що не розголошуються.
Санкції міжнародної федерації баскетболу не поширюються на НБА, тому не вплинуть на виступи Шульги за Бостон.
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