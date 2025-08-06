Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила список баскетболістів, на яких накладено трансферний бан. Туди потрапив і Максим Шульга.

Шульга догрався в Бостон Селтікс – клуб переглянув контракт з українцем

Український баскетболіст лише нещодавно перейшов у Бостон Селтікс. Причини такого рішення ФІБА поки що не розголошуються.

Санкції міжнародної федерації баскетболу не поширюються на НБА, тому не вплинуть на виступи Шульги за Бостон.

Збірна України з баскетболу оголосила склад на матчі пре-кваліфікації ЧС – відомо все про травмованих та легіонерів