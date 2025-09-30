Шульга офіційно змінив номер у Бостоні перед стартом сезону НБА
17:21 - Читати іншою мовою
Український баскетболіст Бостон Селтікс Максим Шульга обрав новий ігровий номер у команді.
Бостон Селтікс в Instagram офіційно підтвердили номери гравців першої команди в сезоні 2025/26.
Зірка НБА отримав розрив хрестоподібної зв’язки й пропустить увесь наступний сезон
Однією зі змін став номер Максима Шульги. Українець після свого переходу в команду обрав номер 29 і провів під ним кілька матчів, але тепер змінив його на число 44.
В новому сезоні 23-річний український баскетболіст буде здебільшого виступати за фарм Бостона в G-Лізі, але також має чудові шанси отримати ігрові хвилини в основній команді в НБА.
Баскетболіст Кевін Дюрант знову отримав доступ до біткоїна, якого не мав 10 років – приріст склав 17700%
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter