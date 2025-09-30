Бостон Селтікс в Instagram офіційно підтвердили номери гравців першої команди в сезоні 2025/26.

Однією зі змін став номер Максима Шульги. Українець після свого переходу в команду обрав номер 29 і провів під ним кілька матчів, але тепер змінив його на число 44.

В новому сезоні 23-річний український баскетболіст буде здебільшого виступати за фарм Бостона в G-Лізі, але також має чудові шанси отримати ігрові хвилини в основній команді в НБА.

