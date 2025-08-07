Бостон Селтікс на папері закріпили свою співпрацю з Максимом Шульгою, хоча є нюанси.

18-разові чемпіони НБА офіційно підтвердили підписання двосторонньої угоди з 23-річним українцем. Відповідно до політики франшизи, умови контракту не розголошуються.

Шульга отримав бан від ФІБА – відомо, чи вплине це на виступи українця в НБА

Двосторонні угоди передбачають чіткі обмеження. Шульга має право провести максимум 50 матчів за сезон НБА і заробити не більше 636 435 доларів. Якщо Бостон захоче збільшити ці ліміти, то повинен підписувати повноцінний контракт. Ймовірно, поки Шульгу більше бачать у ростері Мен Селтікс – фарм-клубу Бостона з ліги розвитку.

Нагадаємо, українець на драфті-2025 був обраний Орландо Меджик під 57-м піком, але заздалегідь було домовлено про його обмін до "кельтів". У Літній лізі НБА Макс провів п'ять матчів, у середньому набирав 5 очок і робив 3,8 асиста.