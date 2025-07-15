Літня ліга НБА, груповий турнір

Маямі – Бостон – 100:96 (27:18, 15:12, 29:23, 23:28)

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Господарі мали серйозну перевагу в рахунку після двох чвертей, однак Бостон з великим відривом виграв третій період та повернувся в гру. Втім, Маямі все ж дотиснув суперника – 100:96. Український розігрувач Бостона Максим Шульга провів на паркеті 25 хвилин, за цей час гравець набрав шість очок, зробив одне підбирання та вісім передач.

Додамо, що після трьох зіграних матчів Селтікс посідає 11 місце з 30 команд ліги, команда здобула дві перемоги та один раз програла. Свій наступний матч клуб Максима Шульги проведе в ніч на 18 липня проти Лос-Анджелес Лейкерс.

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