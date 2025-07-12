Бостон провів з Мемфісом стартову зустріч чемпіонату Літньої ліги НБА, який розпочався у Лас-Вегасі. Результат та звіт – читайте у цій новині "Футбол 24+".

Літня ліга НБА, груповий турнір

Бостон – Мемфіс – 92:78 (22:18, 27:18, 19:25, 24:17)

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Український баскетболіст взяв участь у перемозі Бостона над Мемфісом у стартовій грі передсезонного турніру клубів Національної баскетбольної асоціації.

"Кельти" впевнено провели першу та другу чверті гри, вигравши їх. Як наслідок, на великій перерві вони мали перевагу над суперниками у 13 очок – 49:36. Третя частина зустрічі залишилася за "Гріззліс", але це не допомогло їм повернутися до гри. Завершальну чверть "Селтікс" знову виграли та зафіксували свою впевнену перемогу у поєдинку – 92:78.

Українець Максим Шульга провів у матчі на майданчику 21 хвилину 34 секунди. Він приніс команді 5 очок, зробив три підбирання та три передачі. Загалом Шульга виконав з гри чотири кидки, два з яких виявилися влучними.

Бостон у другому матчі турніру в ніч на 14 липня зустрінеться із Нью-Йорком.

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