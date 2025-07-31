Український захисник Максим Шульга і клуб НБА Бостон Селтікс підписали двосторонній контракт. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на джерела в стані "кельтів".

Шульга зробив свій внесок у велику перемогу Бостона у Літній лізі НБА – ВІДЕО

Двосторонній контракт дасть Шульзі можливість грати як за основну команду Бостона в НБА, так і за фарм-клуб у G-League.

Як відомо, 23-річний Шульга був на драфті-2025 обраний клубом Орландо Меджік під 57-м піком. Проте до справи взявся Бостон і в підсумку Максим відправився у Селтікс в обмін на французького форварда Ноа Пенду, якого обрали під 32-м піком. "Кельти" спочатку підписали з українцем контракт, який дозволяв йому грати лише за першу команду клубу.

Шульга в Літній лізі НБА 2025 року провів п'ять матчів, у середньому набирав 5 очок і робив 3,8 асиста.

NEW: The Celtics have officially signed Max Shulga to a two-way contract, per sources.



Shulga was selected with the 57th pick and averaged 5 points and 3.8 assists across five Summer League games.



Story soon ️ pic.twitter.com/MTvh7Q9qCo — Noa Dalzell (@NoaDalzell) July 30, 2025

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