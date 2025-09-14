Теренс Кроуфорд та Сауль Канело Альварес зустрілися у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у другій середній вазі.

Американець Теренс Кроуфорд став першим у світі абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів, вигравши у Сауля Канело Альвареса одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд висловився про завершення кар'єри після історичної перемоги над Канело

Як відомо, Кроуфорда підтримали три з трьох рефері – 116-112, 115-113, 115-113.

А ось штучний інтелект зганьбився, надавши свою версію підсумків поєдинку. Система підрахунку елітного журналу The Ring видала нічию – 114-114. На думку комп’ютера, Кроуфорд та Канело показали абсолютно рівний бій.

The Ring’s AI fourth judge scored Canelo Alvarez vs Terence Crawford a 114-114 draw #CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | Riyadh Season pic.twitter.com/vxJxcMbBDS — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

