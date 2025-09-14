Штучний інтелект зганьбився на підсумку бою Канело – Кроуфорд
Теренс Кроуфорд та Сауль Канело Альварес зустрілися у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у другій середній вазі.
Американець Теренс Кроуфорд став першим у світі абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів, вигравши у Сауля Канело Альвареса одноголосним рішенням суддів.
Як відомо, Кроуфорда підтримали три з трьох рефері – 116-112, 115-113, 115-113.
А ось штучний інтелект зганьбився, надавши свою версію підсумків поєдинку. Система підрахунку елітного журналу The Ring видала нічию – 114-114. На думку комп’ютера, Кроуфорд та Канело показали абсолютно рівний бій.
