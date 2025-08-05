Чоловіча збірна України з баскетболу у першій грі відбору зустрінеться 6 серпня з командою Швейцарії.

Тренерський штаб національної баскетбольної команди оголосив повний ростер на стартовий матч пре-кваліфікації чемпіонату світу 2027 року проти швейцарців.

Пре-кваліфікація до чемпіонату світу-2027 з баскетболу: стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України

До заявки увійшли 12 гравців: Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Іссуф Санон, Ілля Тиртишник, Михайло Бублик, Володимир Конєв, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Олександр Липовий, В'ячеслав Бобров, Данііл Сипало, В’ячеслав Кравцов.

Матч зі Швейцарією через травму пропустить розігруючий Віталій Зотов. Він травмувався в контрольній грі проти Хорватії. Не зіграє і форвард Андрій Войналович – він отримав ушкодження на тренуванні у Швейцарії.

У серпневих матчах пре-кваліфікації до збірної країни не зможуть приєднатися Артем Пустовий, якого не буде через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де знаходиться. Також збірній не допоможуть "американці" Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень.

Матч збірної України з командою Швейцарії відбудеться 6 серпня у місті Фрібур, початок – о 20:00 за київським часом.

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