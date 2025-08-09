Мар'яна Шостак показала другий найкращий результат у своїй кар'єрі під час 400-метрівки на чемпіонаті України – 52.05 секунди.

Українка виграла першу в історії країни медаль на молодіжному чемпіонаті Європи у бігу на 100 метрів

Швидше Шостак бігала лише у півфіналі Євро-2024 (51.99 сек).

"Трохи шокована, бо цей сезон ішов не так, як мав іти через травму на ранньому етапі. Але я – боєць і старалася все ж вийти на цей рівень, хоч і за такий короткий час. І все склалося.

Спробувала по сезону набирати, трохи переживала, бо йшло не так, як треба. Час особливий насправді. Я шокована, бо очікувала на 0.5 секунди гірше", – заявила Шостак в коментарі для Суспільне Спорт.

Додамо, що Мар'яна Шостак пропустила останні чотири місяці через травму.

