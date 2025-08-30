US Open 2025, хард, чоловіки, 1/16 фіналу

Бен Шелтон (США, АТР № 6) – Адріан Маннаріно (Франція, АТР № 77) – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, відмова Шелтона

Шоста ракетка світу Бен Шелтон не зміг перемогти 37-річного француза Адріана Маннаріно у третьому колі US Open. За рахунку 2:2 за сетами Шелтон відмовився від продовження матчу через травму лівого плеча. Гра тривала 3 години та 10 хвилин. Після поєдинку американець не стримав емоцій та заплакав.

Це була четверта зустріч тенісистів та третя перемога Маннаріно. У наступному колі турніру француз зіграє проти чеха Їржі Легечки (АТР № 21). До слова, Маннаріно вперше у кар'єрі вийшов у 1/8 фіналу US Open.

