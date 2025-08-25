Медісон Кіз та Рената Сарасуа провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Рената Сарасуа (Мексика, WTA № 82) – Медісон Кіз (США WTA № 6) – 6:7(10), 7:6(3), 7: 6:7(10), 7:6(3), 7:5

Ястремська вилетіла з US Open – українка в запеклому матчі поступилася росіянці

Переможниця цьогорічного Australian Open Медісон Кіз несподівано вилетіла вже у першому колі US Open. Американка у трьох сетах поступилася мексиканці Ренаті Сарасуа. Кіз не змогла показати свою найкращу гру, зробивши одразу 89 невимушених помилок.

У наступному раунді турніру Сарасуа зустрінеться з француженкою Діан Паррі (WTA № 107), яка напередодні розгромила Петру Квіткову – 6:0, 6:1. Варто відзначити, що у третьому колі US Open Медісон Кіз могла зіграти з українкою Мартою Костюк.

Росіянин-псих сенсаційно вилетів з US Open – зламав ракетку, але публіка була в екстазі (ВІДЕО)