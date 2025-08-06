Яннік Сіннер, Карлос Алькарас, Новак Джоковіч, Александр Звєрєв, Джек Дрейпер і Тейлор Фріц зіграють у Six Kings Slam, який відбудеться з 15 по 18 жовтня в Ер-Ріяді.

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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх за два місяці до старту турніру показав його офіційний постер.

На сьогодні залишається загадкою призовий фонд майбутнього змагання. У 2024 році організатори виплатили гравцям загалом 15 мільйонів доларів. Сіннер, який став чемпіоном, отримав чек на 6 мільйонів доларів, а решта учасників заробили по 1,5 мільйона доларів.

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