Шираз зізнався, що зробив разом з Берлангою ставку на результат їхнього двобою.

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"Я просто сказав йому після бою, що він може залишити собі ті 100 тисяч. Моя релігія забороняє робити ставки, і в той момент я потис йому руку. Мене сильно критикували за це. Це була помилка. Мій колектор боргів тут – Френк", – наводить слова Шираза Pro Boxing Fans.

Нагадаємо, Хамза Шираз переміг Едгара Берлангу технічним нокаутом у 5-му раунді. Британець став претендентом на титул чемпіона світу WBC, яким наразі володіє Сауль Канело Альварес.

До слова, у 2023 році, в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа Шираз нокаутував українського боксера Дмитра Митрофанова.

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