Український колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик поспілкувався з журналістами та пояснив своє ставлення до новин про війну з Росією.

"Війна вже понад два роки (йде 4-й рік повномасштабної війни). Я навіть перестав читати новини, бо єдине, що ти там отримуєш – це негатив. Це жахливо, і я підтримую свою країну настільки, наскільки можу.

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Що я можу з цим вдіяти? Якби міг це зупинити – я б зупинив. Але, на жаль, не можу", – цитує боксера Boxing Scene.

Олександр Гвоздик також розповів, що його батько залишився в Україні, і не хоче переїжджати.

"Для нього краще жити там під час війни, ніж переїхати сюди, до США. Це його рішення, і я не можу його змусити. Тож він в Україні, і, здається, з ним усе гаразд", – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик – чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі (2018-2019 р.), бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013).

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