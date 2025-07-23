Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що у неї змінилося сприйняття невдалих спроб після виступів на міжнародних турнірах.

"Так, (змінився настрій), бо розумію: коли біжу, щось роблю не те. Розумію, що це навіть близько не було до того, щоб перестрибнути. Тому є таке враження.

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Думаю, це усе в мене у голові. Мені треба налаштуватися та повернутися до своїх попередніх стрибків за 2 метри. Нічого, все добре. Наступний старт в серпні – готуємося там виступати", – сказала Магучіх для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх не виграла три поспіль етапи Діамантової ліги. Ба більше, на останньому етапі змагань в Лондоні українка посіла четверте місце. До цього Ярослава Магучіх востаннє фінішувала поза топ-3 у 2022 році.

Додамо, що наступними змаганнями для Магучіх стане етап Діамантової ліги у польській Сілезії 16 серпня. Ярослава гарантувала собі участь у фіналі серії, який відбудеться 27-28 серпня у Цюріху (Швейцарія).

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