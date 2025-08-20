Українська легкоатлетка Аліна Ярошина, спеціалізацією якої є біг на 400 метрів, потрапила до листа відсторонень Національного антидопінгового центру України.

Бех-Романчук отримала офіційну дискваліфікацію за допінг – українку визнано винною

Повідомляється, що в організмі 28-річної Ярошиної виявлено сліди енобосарма (остаріну) та його метаболітів одефенілостарину, а також RAD140, які заборонені. Спортсменка тимчасово відсторонена від стартів, починаючи з 14 липня цього року.

Аліні Ярошиній загрожує до чотирьох років дискваліфікації. За пом'якшувальних обставин легкоатлетка може отримати до двох років покарання.

Нагадаємо, у вівторок, 19 серпня, стало відомо, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала чотири роки дискваліфікації за провалений допінг-тест.

