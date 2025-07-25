Російські та білоруські спортсмени рішення ISF отримали можливість змагатися в "нейтральному" статусі, про що повідомив офіційний сайт організації.

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Представники країни-окупантки та її соратниці з березня 2022 року через рекомендації МОК, пов'язані з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, були позбавлені права змагатися у вітрильному спорті. Також у змаганнях не могли брати участь човни, які належать та контролюються фізичною чи юридичною особами з Росії та Білорусі.

Наразі ISF допустила до змагань як росіян, так і білорусів, а також човни, що належать росіянам чи білорусам, відповідно до Всесвітньої політики нейтралітету вітрильного спорту.

Крім того Рада вітрильного спорту підтримала доступ російських та білоруських функціонерів, яким дозволено займати місця у Всесвітній вітрильній раді, комітетах, підкомітетах та комісіях.

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