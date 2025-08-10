Хіромаса Уракава 2 серпня провів фатальний для себе поєдинок проти Йодзі Сайто.

Хіромаса Уракава не переніс ушкоджень, які отримав під час бою з Йодзі Сайто, що відбувся 2 серпня у Токіо. Про це повідомило WBO.

Відомий боксер помер після бою за титул чемпіона WBC

Уракава зазнав поразки від Сайто у восьмому раунді поєдинку. Точна причина смерті Хіромаси не повідомляється.

Новина про смерть Уракави надійшла за декілька годин після того, як стало відомо, що помер японський боксер Шігетоші Котарі. Він 2 серпня на тому самому івенті програв Ямато Хаті.

