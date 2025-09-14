Олександр Погорілко не вийшов з кваліфікації у бігу на 400 метрів.

Український легкоатлет Олександр Погорілко виявився осторонь від найкращих бігунів світу на дистанції 400 метрів.

Чинна рекордсменка в бігу на 10 000 м вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу – виграла менше секунди

Погорілко у своєму кваліфікаційному забігу показав сьомий результат – 45,44 секунди. Ця позиція не дозволила Олександру потрапити до півфіналу.

Олександр Погорілко виступав на другому в кар’єрі чемпіонаті світу. У 2023 році він теж завершив виступи у кваліфікації.

Нагадаємо, що раніше українка Ірина Климець втретє не впоралася з кваліфікацією ЧС у метанні молота, а стрибун з жердиною Олександр Онуфрієв дебютував на чемпіонаті світу, але залишився без фіналу.

