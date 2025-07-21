Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в Instagram опублікував спільне фото з новоспеченим двократним абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком.

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"Зайшов привітати доброго друга. Вітаю, Чемпіоне! Слава Україні!", – підписав Шевченко у публікації.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі Усик виграв у реванші у британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном хевівейту. Вперше українець став абсолютом у надважкому дивізіоні у травні 2024 року, коли виграв перший бій у Тайсона Ф’юрі.

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