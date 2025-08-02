Американський боксер Рой Джонс-молодший впевнений у тому, що виграв би в Усика, якби його бій з українським чемпіоном відбувся.

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"Я б знайшов спосіб його перемогти. розквіті сил я нікому не програвав. Я знаю, як би вчинив, але не буду цього пояснювати. Тому нехай самі здогадаються", – цитує Роя Джонса-молодшего The Ring.

19 липня Усик у Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Рой Джонс-молодший, який володів титулами чемпіона світу у середній, другій середній, напівважкій та важкій вагових категоріях, є відомим шанувальником президента Росії Путіна. Американець свого часу незаконно відвідав окупований росіянами український Севастополь, де зустрічався з кремлівським диктатором, який надав боксеру російське громадянство.

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