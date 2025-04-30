Переможець бою-реваншу між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Олександром Усиком (23-0, 14 КО) буде зобов'язаний провести бій за пояс WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО).

"WBO просто зараз виставила вимогу, що переможець бою Усик – Дюбуа повинен провести захист проти обов'язкового претендента, яким є Джо Паркер, і це, до речі, чудовий бій.

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Люди можуть сказати: "О, Джо, мабуть, розлючений, що не поб'ється з Даніелем". Але тепер він битиметься за чотири пояси.

Хто б не переміг, а я сподіваюся, що це буде Дюбуа, з'явиться шанс битися за всі чотири пояси, тож Паркер у ще вигіднішій позиції", – заявив промоутер Френк Воррен, цитує Sky Sports.

Додамо, що реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня. В першому бою в серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді. Реванш запланований на 19 липня.

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