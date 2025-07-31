В Екстра-лізі 2025/26 буде 11 клубів / ФК ХІТ

Порядок денний зборів складався з двох питань – зміна назви клубу Аврора ТІМ та затвердження складу учасників Екстра-ліги майбутнього сезону-2025/26.

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Клопотання щодо зміни назви клубу-учасника нового чемпіонату України з Аврора ТІМ на Київ Футзал було задоволено.

Щодо складу майбутньої Екстра-ліги, то до нього потрапили 11 клубів. Зокрема, ХІТ Київ, Київ Футзал, Сокіл Хмельницький, Ураган Івано-Франківськ, Атлетик Футзал Дніпро, Суха Балка Жовті Води, Кардинал Рівне, Любарт Луцьк, Тайр Експерт Одеса, Фурнітура Коломия та Авалон Бровари.

Дебютантами елітного дивізіону чемпіонату стали чемпіон, фіналіст та бронзовий призер Першої ліги сезону-2024/25 – Тайр Експерт, Фурнітура та Авалон.

Чотири клуби з числа учасників Екстра-ліги 2024/25 з різних причин не візьмуть участь у наступному розіграші. Це чинний бронзовий призер SkyUp Futsal, який відмовився від участі, 3-разовий чемпіон України Енергія зі Львову, яка призупинила виступи на професійному рівні, а також колективи in.IT та МСК Харків.

31 липня на нараді представників клубів Екстра-ліги та керівництва АФУ буде проведено жеребкування календаря регулярного чемпіонату.

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