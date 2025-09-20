ЧС-2025 з волейболу, 1/8 фіналу

Туреччина – Нідерланди – 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)

Польща – Канада – 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Збірна Туреччини здолала Нідерланди й вперше в історії пробилась у чвертьфінал чемпіонату світу з волейболу

Збірна Польщі стала суперником команди Туреччини по 1/4 фіналу чемпіонату світу 2025. "Місячні зірки", як відомо, вийшовши до чвертьфіналу, досягли найкращого результату у своїй історії.

Поляки у матчі 1/8 фіналу комфортно та впевнено здолали опір команди Канади. "Кадра" не була переконливою лише у другому сеті, який виграли канадці. У решті партії польські волейболісти значно переважали суперників.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України на ЧС-2025 не змогла вийти з групи у плей-офф. У трьох зустрічах вона здобула одну перемогу та зазнала двох поразок.

Збірна України з волейболу дізналася свою нову позицію у світовому рейтингу після вильоту з ЧС