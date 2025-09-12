"Крім переможниці національного відбору Божени Піддубної, Україну представлятимуть Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова. На жаль, сестри Музичук, які не виступають за збірну України з 2023 року, не захищатимуть честі країни й зараз.

Маємо ще одну втрату, щоправда, тимчасову. Наталія Букса, яка зазвичай добре виступає за збірну і була найкращою в складі нашої команди на торішній шаховій Олімпіаді, в червні народила первістка і поки відлучитися від немовляти не може. Втім, ми розраховуємо, що вже у листопаді на чемпіонаті світу Наталя буде в обоймі", – розповів Бродський в інтерв'ю e2e4.

Додамо, що командний чемпіонат Європи серед жінок відбудеться 5-14 жовтня у Батумі (Грузія).

Наші найбільш статусні шахістки Анна та Марія Музичук не виступають за збірну України з 2023 року, коли не змогли домовитись із федерацією щодо умов. Тоді сестер було виключено зі складу, а на наступних турнірах вже вони самі відмовлялись підписувати контракт.