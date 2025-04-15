Американська тенісистка Серена Вільямс стала виконавчим продюсером серіалу для Netflix, повідомляє Deadline.

Українська тенісистка розійшлась із росіянином – вони були заручені

Теленовелу буде знято за романом-бестселером Тейлор Дженкінс Рейд "Керрі Сото повертається". Книга роповідає про Керрі Сото, найкращу тенісистку світу, єдину жінку, яка виграла 20 турнірів Великого шолома. На хвилі популярності вона завершує кар'єру.

Але через 6 років після її відходу висхідна зірка світового тенісу Ніккі Чан може побити рекорд Сото. У віці 37 років Керрі ухвалює вольове рішення повернутися в спорт на один сезон, щоб утримати своє досягнення.

Нагадаємо, 43-річна Серена дебютувала в професійному тенісі у віці 14 років на турнірі в Канаді в 1995 році. Загалом вона виграла 23 титули на турнірах Великого шолома в одиночному розряді. Також Вільямс завоювала 14 титулів Великого шолома в парному розряді разом із сестрою Вінус.

Стабільність Світоліної, Костюк та Ястремської, українка впала на 12 позицій – оновлений рейтинг WTA