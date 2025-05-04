Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко завершили виступи у Суперфіналі Кубка світу, який приймав Шанхай.

Цьогоріч формат змагань дещо змінили. Спортсмени боролися не в загальній групі, а були розділені на специфічну сітку плей-офф. 12 учасників розбили на пари, переможці виходили у півфінал, який складався з двох підгруп по три стрибуни. Двоє найкращих з кожної підгрупи виходили у фінал.

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Посів вже у першому раунді влаштував українське дербі на 10-метровій платформі. 15-річний Гриценко програв більш досвідченому Середі. У півфіналі Олексій виграв свою підгрупу, а от у фіналі показав найнижчий результат – 484.05 балів за шість стрибків.

Подіум сформували китайці Зіфенг Зу (571.90 бала), Зілонг Чен (542.30) та австралієць Кас'єль Руссо (499.65).