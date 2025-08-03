Спортсмени з Китаю протягом 43 років поспіль у стрибках у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків неодмінно завойовували медалі.

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Однак, у фіналі ЧС-2025 23-річний Цзифен Чжу та 14-літній Ренцзе Чжао, куди вони підходили в статусі лідерів, не змогли здобути місце на п'єдесталі. На четвертому стрибку Чжу припустився помилки, показавши свій найгірший результат. Чжао виконав стрибок складністю в 3,2 бала, а третя спроба стала для нього найкращою – 89,1 бала. Через складніші стрибки суперників у кінці та невдалу четверту спробу, Чжао посів п'яте місце з результатом 499,95 бала.

Натомість українець Олексій Середа зумів завоювати срібну нагороду, яка стала першою та єдиною для України на ЧС-2025. Спортсмен кумедно пояснив, завдяки чому йому це вдалось: "Я не думав, що таке може статися. Завжди, коли я десь змагаюся, я думаю: "Гаразд, я можу бути третім", бо китайці постійно посідають перше та друге місця. Але сьогодні інший день, і це було несподівано", – наводить слова Середи Суспільне.

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