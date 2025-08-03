Олексій Середа врятував загалом невдалий для України ЧС-2025 з водних видів спорту, який відбувається в Сінгапурі.

Фінал у стрибках у воду з 10-метрової вишки був останньою надією нашої країни здобути бодай одну медаль. Середа не підвів.

Середа та Гриценко фінішували у топ-5 на чемпіонаті світу зі стрибків у воду – медаль була близько

19-річний українець завоював срібло, набравши 515,2 бала за шість своїх стрибків. Безапеляційна перемога у австралійця Касселя Руссо (534,80 балів), доповнив подіум мексиканець Рандал Вальдез (511.95). У фіналі цієї дисципліни виступили двоє росіян без прапора, але, на щастя, не пробилися навіть у топ-5. Руслан Тєрєновой посів сьоме місце, а Нікіта Шлєйхер фінішував 11-м.

Для Олексія Середи це п'ята медаль на рівні чемпіонатів світу – три срібла та дві бронзи.