"Я не стежив, не дивився на табло. Я не знав, що йду другим перед п'ятим і шостим стрибками. Чесно, думав, йду десь шостим. Навіть не нервував сильно, бо думав, знову буду в топ-5 чи топ-6. Потім був для мене сюрприз, що я зовсім не п'ятий. Я здивувався тому, що китайців не було на подіумі – це всіх здивувало.

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Я стрибнув, побачив, що перший зараз. Подумав, що Рікуто мене обходить, австралієць теж. Я собі так рахував, що максимум буду десь четвертим. Бачив, що два китайці заходять, Кассієль та Рікуто теж. А тут бам – і срібло. Так буває, китайці теж помиляються, вони не роботи, тим паче це два нові китайці. Коли дивишся на табло і стежиш за ним, це створює додаткову напругу. Думаєш: а що як я зараз стрибну і переможу. Звісно, це нерви і стрес. Коли не знаєш, на якому ти місці – мені так спокійніше", – сказав Середа для Суспільне Спорт.

Додамо, що Олексій Середа здобув єдину медаль для України на ЧС-2025. Наша збірна завершила змагання на 25-му місці в медальному заліку.

Середа завоював медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду, який завершився історичним провалом для Китаю