Светислав Пешіч вирішив взяти всю відповідальність за провал національної команди на себе.

Головний тренер збірної Сербії з баскетболу Светислав Пешіч оголосив про свій відхід з посади наставника національної команди, повідомляє Basketball Sphere.

Нагадаємо, Сербія сенсаційно вилетіла з чемпіонату Європи 2025 року на стадії 1/8 фіналу, поступившись Фінляндії (86:92). Раніше місцева Федерація заявила, що ніхто не буде звільняти тренера, чий контракт розрахований до кінця вересня. Проте 76-річний фахівець вирішив не чекати завершення терміну дії угоди та достроково пішов зі збірної.

Пешіч очолював збірну Сербії з 2021 року. Під його керівництвом команда стала дев'ятою на Євробаскеті-2022, здобула срібло чемпіонату світу 2023 року та завоювала бронзу Олімпійських ігор 2024 року. У його доробку також золото чемпіонатів Європи та світу (2001, 2002) на чолі збірної Югославії та титул чемпіона Європи (1993) зі збірною Німеччини.

