ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

Сербія – Іран – 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)

Шанси сербів на перемогу у матчі вважалися вищими, ніж у іранців. Згідно з розкладом, балканці перемогли у першому сеті, але отримали гідну відповідь – волейболісти збірної Ірану виграли другу партію та були дуже близькі до того, щоб забрати й третій сет. Втім, у четвертій партії іранці ще раз досягли успіху – гра перейшла у тай-брейк.

На дограванні серби повністю розсипалися. Причиною тому стали дуже впевнена атакувальна гра іранців. Під сильним тиском збірна Сербії програла вирішальний сет з рахунком 9:15 та покидає світову першість.

Команда Ірану у чвертьфіналі зіграє зі збірною Чехії. В інших парах зустрінуться США та Болгарія, Польща та Туреччина, а також Італія та Бельгія.

