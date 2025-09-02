Відбулися завершальні матчі чергового ігрового дня чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група A

Португалія – Латвія – 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)

Сербія – Чехія – 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)

Група B

Фінляндія – Литва – 78:81 (21:20, 15:25, 12:12, 30:24)

Збірна Латвії на чолі з Крістапсом Порзінгісом, який набрав 21 очко та став найрезультативнішим гравцем матчу, переграла команду Португалії – 78:62. Цей виграш дозволив латвійцям підвищити свої шанси на вихід у плей-оф.

У тій самій групі збірна Сербії спокійно та впевнено переграла команду Чехії – 82:60. Перемогу балканці здобули без свого лідера Ніколи Йокіча – він з’являвся на майданчику лише у першій половині зустрічі, набрав 6 очок, а далі відпочивав.

У групі В збірна Литви здобула важливу перемогу над Фінляндією – 81:78. Виграш приніс литовцям дострокову путівку у плей-оф. Фінська команда ще до гри гарантувала собі вихід з групи.

