Жіноча збірна України розпочне виступи на чемпіонаті світу з волейболу грою проти Сербії. Де дивитися безкоштовну трансляція гри – розповість "Футбол 24+".

Сьогодні, 23 серпня, Україна стартує на жіночому чемпіонаті світу. Гра наших дівчат проти Сербії розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Жіноча збірна України з волейболу оголосила склад за ЧС-2025

Де дивитися матч Сербія – Україна? Пряму трансляцію стартової гри нашої жіночої збірної покаже Суспільне Спорт. Матч також можна буде переглянути на Youtube-каналі.

Нагадаємо, що на груповому етапі збірна України зустрінеться також з Японією 25 серпня та Камеруном 27 серпня. Найкращі дві команди квартету про'бються в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Скандал у волейболі – лідерка збірної бойкотує чемпіонат світу через гендерні тести