Україна зустрічалася зі збірною Сербії, яка сиділа на дні турнірної таблиці і має чимало гравців з чемпіонату Росії. Втім, сьогодні був зовсім не день "синьо-жовтих".

Україна сенсаційно програла друзям Росії з дна волейбольної Ліги націй – вихід у плей-офф залежить від останнього туру

У першому сеті серби відігралися з рахунку 15:19 і довели справу до перемоги. Далі ставало лише гірше. Україна програла й наступні дві партії, зазнавши "сухого" побиття від аутсайдера Ліги націй. 20 липня відбудеться матч останнього туру проти Канади, де конче потрібна перемога для збереження реальних шансів на плей-офф.