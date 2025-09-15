ЧС-2025 з легкої атлетики. Біг з перешкодами. 3000 м. Фінал. Чоловіки

1. Джорді Біміш (Нова Зеландія) – 8:33.88

2. Суфьян Ель-Баккалі (Марокко) – 8:33.95

3. Едмунд Серем (Кенія) – 8:34.56

На чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у Токіо відбулася сенсація у бігу з перешкодами на 3000 метрів. Новозеландець Джорді Біміш здобув перемогу з результатом 8:33.88, принісши своїй країні перше в історії золото у цій дисципліні.

Біміш здійснив фантастичний ривок на останніх метрах дистанції, випередивши дворазового олімпійського чемпіона Суфьяна Ель-Баккалі. Марокканець фінішував другим із часом 8:33.95, поступившись лише 0,07 секунди.

Бронзову медаль завоював представник Кенії Едмунд Серем, який показав результат 8:34.56.

