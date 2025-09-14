Збірна США, що має найбільшу кількість трофеїв Кубка Девіса, не змогла пробитися до фінального етапу, поступившись Чехії 2:3.

Кубок Девіса 2025. Світова група. Кваліфікація

США – Чехія – 2:3

Френсіс Тіафо – Їржі Легечка – 3:6, 2:6

Тейлор Фріц – Якуб Меншик – 6:4, 6:3

Остін Крайчек/Раджів Рам – Томаш Махач/Якуб Меншик – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4

Тейлор Фріц – Їржі Легечка – 4:6, 6:3, 4:6

Френсіс Тіафо – Якуб Меншик – 1:6, 4:6

Україна оформила четверту перемогу над Домініканою у Кубку Девіса, довівши рахунок до розгрому

Збірна США з тенісу зазнала гучної поразки у кваліфікації Кубка Девіса-2025. На кортах Делрей-Біч американці не змогли здолати команду Чехії та програли з рахунком 2:3, залишившись поза фінальним етапом престижного турніру.

Перший ігровий день завершився унічию – 1:1. Їржі Легечка здобув перемогу над Френсісом Тіафо, проте Тейлор Фріц відновив рівновагу, обігравши Якуба Меншика. Наступного дня у парному матчі Остін Крайчек і Раджив Рам вивели США вперед, перегравши дует Томаш Махач – Якуб Меншик. Американці наблизилися до перемоги, але фінальна частина протистояння стала для них катастрофою.

Дві вирішальні одиночні зустрічі забрали чехи. Легечка впевнено розібрався з Фріцем, а молодий Меншик переграв Тіафо та поставив крапку в драматичному двобої. Завдяки цьому успіху Чехія пробилася до фінальної частини Кубка Девіса.

Для збірної США цей результат став особливо болючим, адже команда є абсолютним рекордсменом турніру – на її рахунку 32 перемоги у Кубку Девіса та ще 29 фіналів.

Українська тенісистка виграла перший у кар’єрі трофей – перемогла у парі в Туреччині